UFG/ câmpus Cidade Ocidental recebe curso de Inteligência Artificial

Correio Braziliense

Universidade Federal de Goiás campus Cidade Ocidental - (crédito: Reprodução )

A Universidade Federal de Goiás (UFG) expandiu sua atuação no Entorno do Distrito Federal com o curso presencial de Inteligência Artificial Aplicada à Gestão Pública no Câmpus Cidade Ocidental. A graduação tem duração de quatro anos, divididos em oito semestres, e oferece 40 vagas anuais distribuídas de forma igual entre os turnos matutino e noturno.

O objetivo do curso é atender à demanda por transformação digital no setor público por meio de uma formação interdisciplinar que integra gestão pública, governança, inteligência artificial, análise de dados, inovação e desenvolvimento regional. A proposta busca aplicar ferramentas tecnológicas na solução de problemas reais e no aprimoramento dos serviços prestados à sociedade.