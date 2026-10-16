Sebrae Supernova cria projeto inovador para universitários e professores

Correio Braziliense

O programa conta com premiações em dinheiro e viagens nacionais e internacionais para os melhores colocados. - (crédito: Reprodução)

Iniciativa gratuita da Sebrae Supernova convida professores universitários a orientarem alunos do ensino superior de todo o brasil em criação de projeto inovador, a ação contará com trilhas sobre empreendedorismo, e ambientes virtuais para docentes. As inscrições para a 3ª e última temporada de 2026 vão até 29 de outubro, para participar os alunos terão que formar equipes de dois a quatro integrantes com um professor orientador. O programa conta com premiações em dinheiro e viagens nacionais e internacionais para os melhores colocados.

Após as inscrições os alunos serão alocados para as trilhas de formação com duração de 6 semanas na modalidade online, lá encontrarão vídeo aulas e mentores que os guiarão do zero a respeito do empreendedorismo. A entrega final do projeto elaborado pelos discentes contará com um planejamento do trabalho e um vídeo apresentando a ideia. A equipe melhor colocada irá ganhar uma viagem internacional com tudo pago, há ainda premiações financeiras por colocação: R$8 mil para o segundo lugar, R$4 mil para o terceiro e R$2 mil para o quarto lugar de cada temporada. O programa prevê também prêmios extras de R$2 mil para a melhor equipe por turma e para a melhor equipe por unidade da Federação no ano. Os valores são concedidos por equipe, em cartão com saldo de livre utilização.

O programa Supernova é uma oportunidade de valorização e enriquecimento da formação dos professores, abrangendo um novo conhecimento para uso em sala de aula. Igualmente aos alunos participantes os profissionais também desfrutam de um ambiente virtual que combina materiais didáticos complementares, treinamentos, encontros ao vivo e canais de comunicação direta. Os orientadores têm acesso a um grupo de WhatsApp para dúvidas e contribuições, também conta com espaços específicos para interação e compartilhamento de experiências entre os educadores. Além disso, os 80 professores que se destacarem ao longo do ano ganham uma viagem nacional com tudo pago, e durante cada temporada, a iniciativa oferece a participação dos docentes participantes em uma comunidade para Professores VIPs, com conteúdos e estratégias de reconhecimento, como o selo Orientador VIP no LinkedIn e a Sala dos Professores, momentos exclusivos de formação e troca online com educadores realizados, em média, a cada 15 dias.