UnB e Embaixada da Itália celebram cultura com gastronomia e música

Correio Braziliense

O workshop de massas frescas ocorreu no restaurante executivo da Unb e foi realizado pelo chefe pessoal do embaixador da Itália, que ensinou aos participantes diversos tipos de massas da culinária italiana e seu modo de preparo. - (crédito: Ana Paula Camon)

A Universidade de Brasília (UnB) e a Embaixada da Itália já mantêm um longo relacionamento por meio do ensino da língua italiana, e nada mais justo do que comemorar essa relação. Na 26ª Semana da Língua Italiana no Mundo, que tem como tema: Língua geniale: ideare, progettare, creare con l'italiano, o campus Darcy Ribeiro recebeu workshop de massas frescas, realizado pelo chefe pessoal do embaixador da Itália.

Além da oficina, o restaurante teve um cardápio inteiro com comidas do país europeu. No café da manhã, os alunos se deliciaram com cappuccino cremoso, ovos mexidos com tomate e manjericão e pasta de tomate seco.

Já no almoço, os estudantes puderam experimentar pesto de manjericão, ragu de carne, rondele de espinafre, ricota e castanha; polpetone de ervilha; polenta cremosa e, de sobremesa, panna cotta de goiabada. À noite, salada caprese, lasanha à bolonhesa, nhoque ao sugo com ervilha, minestra de legumes com feijão branco.

Literatura e música

A programação não se restringiu apenas à gastronomia, mas também contou com leituras e apresentações musicais inspiradas em "As aventuras de Pinóquio", de Carlo Collodi, realizado no auditório da Faculdade de Ciências da Informação e Estatísticas da UnB.

O clássico italiano foi levado ao auditório pela professora Lorena Franchesca, leitora de língua italiana e responsável pela ideia e escolha do livro. Para a professora, a importância da obra ser levada a ambientes universitários decorre de sua modernidade: “Esse livro é muito moderno, e pode ser interessante, ele desenvolve temas da atualidade, como a ingenuidade da pessoa e a crítica. Isso pode ser muito moderno”.

A idealizadora do projeto é a professora do Instituto de Letras da UnB Michelle Alvarenga, que trouxe o projeto para que os alunos e frequentadores da universidade pudessem desfrutar da culinária italiana a um preço acessível. A importância do projeto está interligada com a universidade ser um campo de oportunidades para toda a comunidade de Brasília, segundo a docente.

O evento é uma oportunidade rica de trazer e fortalecer a cultura no Brasil. “Estudar uma língua não é só saber a gramática e conhecer o estilo de vida, o que é a história de um país, o que são as relações. Uma experiência como essa é um aspecto importante sobre esse assunto de conhecer uma cultura”, afirma Davide Uboldi, dirigente escolar da Embaixada da Itália.