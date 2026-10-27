Inscrições para residência médica da Unesp abre 201 vagas para 2027

Correio Braziliense

Representação de estudantes de medicina em sala de aula, com base na nota oficial divulgada pela Associação Médica Brasileira, em relação ao resultado do Enamed 2025 - (crédito: Whisk/Google IA)

*Por Ana Bispo Calisto

A Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista (FMB/Unesp) está com inscrições abertas para o processo seletivo de residência médica com ingresso em 2027. São 201 vagas distribuídas entre programas de acesso direto e especialidades com pré-requisito. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp até 6 de novembro, às 23h59.

A taxa de inscrição é de R$ 648, com possibilidade de redução de 50% para candidatos que atendam aos critérios previstos no edital. A prova objetiva está marcada para 12 de dezembro, às 14h, e poderá ser realizada em Botucatu (SP), São Paulo (SP) ou Brasília (DF).

Entre as especialidades com maior número de vagas estão clínica médica, com 31 oportunidades; pediatria, com 20; cirurgia geral, com 15; e ginecologia e obstetrícia, com 14. anestesiologia oferece 11 vagas, enquanto nefrologia, cardiologia, dermatologia e neurologia contam com oito vagas cada.

O gabarito da prova objetiva está previsto para 14 de dezembro e a convocação para a segunda etapa, de análise curricular, deve ocorrer em 21. O início dos programas está previsto para 1º de março de 2027.

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