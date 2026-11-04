Guia gratuito reúne orientações para estudantes de direito

Correio Braziliense

Com um site dinâmico e interativo, os conteúdos são divididos por categorias e englobam diversas áreas e questionamentos do direito. - (crédito: Reprodução)

O Guia das Carreiras Jurídicas é um projeto do Instituto Mattos Filho, em parceria com a Civicus e a Politize, que reúne conteúdos sobre formação, possibilidades de atuação nos setores público e privado e planejamento profissional no direito. Os materiais são disponibilizados em textos, vídeos, podcasts e infográficos e divididos em cinco grandes categorias: conhecer o curso de direito, entender as carreiras públicas, explorar a advocacia e o trabalho em empresas, descobrir outros caminhos profissionais, planejar os próximos passos. Além disso, o site conta com testes vocacionais, infográficos e podcasts. Para conhecer o projeto basta acessar o endereço virtual da Politize.

Com um site dinâmico e interativo, os conteúdos são divididos por categorias e englobam diversas áreas e questionamentos do direito. A seção Primeiros Passos reúne informações sobre a graduação, o Exame da Ordem e as diferenças entre trabalhar nos setores público e privado. A plataforma ainda apresenta possibilidades de atuação, formas de ingresso e rotinas de diferentes profissões no setor.

O eixo do setor privado aborda possibilidades de atuação em escritórios de advocacia e empresas, advocacia autônoma ou associada e, ainda, a abertura de escritórios. Além de abordar os passos iniciais da carreira, a categoria Outras Carreiras traz conteúdos sobre advocacia em tecnologia, atuação em organizações da sociedade civil com direitos humanos.

O projeto aborda ainda sobre a construção da trajetória profissional e as transformações tecnológicas na área. A plataforma conta também com teste vocacional para escolha de carreira, com perfil adequado e metodologia de interesse. Além de infográficos, vídeos e podcasts a respeito de temas e discussões da área do Direito.