Institutos Federais: MEC planeja chegar a mil unidades e prevê entregar a de número 800 até dezembro

Correio Braziliense

Barchini lembrou que, entre 2016 e 2022, o MEC teve o orçamento reduzido em mais de R$ 120 bilhões, período em que obras ficaram paralisadas e a expansão da rede federal foi interrompida - (crédito: Reprodução/Gov.br)

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou nesta quarta-feira (4/11) que o governo federal pretende ampliar a rede de Institutos Federais (IFs) em mais 200 unidades, alcançando mil em todo o país. Segundo ele, a unidade de número 800 deve ser entregue até o fim deste ano. As declarações foram dadas no programa Bom Dia, Ministro, coproduzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

De acordo com Barchini, o Ministério da Educação (MEC) já iniciou o planejamento da expansão, que leva em conta as necessidades de cada localidade candidata a receber uma nova unidade. A definição dos cursos considera as características econômicas e sociais da região e passa por consulta à população. "Uma coisa muito importante do Instituto Federal é que os cursos ofertados dialogam com a comunidade. Então, o que a comunidade precisa, qual a mão de obra necessária para aquela localidade, é discutido em audiências públicas e, só então, são lançados os cursos vocacionados para aquela região", afirmou.

O ministro classificou os IFs como prioridade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e destacou o modelo de ensino verticalizado da rede, que permite ao estudante ingressar no ensino médio integrado à formação técnica e seguir, na mesma área de conhecimento, para a graduação, o mestrado e o doutorado.

Orçamento

Barchini lembrou que, entre 2016 e 2022, o MEC teve o orçamento reduzido em mais de R$ 120 bilhões, período em que obras ficaram paralisadas e a expansão da rede federal foi interrompida. A partir de 2023, segundo o ministro, os investimentos foram retomados e a rede ganhou 100 novas unidades. Desde então, mais de R$ 4 bilhões foram destinados à consolidação dos institutos, além da construção de mais de 270 restaurantes estudantis. O MEC também liberou 15 mil vagas para técnicos na rede federal, que reúne institutos e universidades.

"É muito importante que a gente não tenha cortes na educação. Por isso, a importância do presidente Lula, que é um presidente que se preocupa muito com a educação, para que a gente possa continuar esse processo de expansão, oferecendo uma educação pública gratuita e de qualidade para os brasileiros", disse.

Efeito das bets

Na entrevista, o ministro também tratou do impacto das apostas on-line na educação. Segundo ele, estudantes do ensino médio corriam o risco de comprometer recursos do programa Pé-de-Meia com apostas, o que afetava a concentração e o rendimento escolar.

O problema, de acordo com Barchini, também atingiu o ensino superior privado. Com base em pesquisas citadas por ele, quase 1 milhão de alunos de faculdades particulares tiveram dificuldade para pagar as mensalidades por causa das apostas, e mais de 1 milhão de pessoas deixaram de ingressar no ensino superior por já estarem endividadas com as bets. "Então, aquela pessoa que estava planejando entrar numa faculdade, reservar um dinheirinho para uma mensalidade, não estava entrando também, porque estava com problema, havia apostado, estava com esse problema de vício das bets", afirmou.

Barchini avaliou que o fim das apostas terá efeitos positivos para a educação e defendeu a manutenção da medida. Ele disse ainda que o enfrentamento do endividamento já existente exige atuação conjunta do governo federal e que o MEC acompanha os casos em diálogo com instituições privadas de ensino superior, em parceria com os ministérios da Saúde e da Fazenda.