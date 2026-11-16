Correio Braziliense

Itáu abre 101 vagas de emprego em diversas regiões do país - (crédito: Divulgação/G1)

*Por Arthur Dias

O banco Itaú está oferecendo mais de 100 vagas de emprego para diferentes campos de atuação. As oportunidades contemplam diversas regiões do país e variam de cargos de aprendiz até seniores. Os pré-requisitos e o valor dos salários variam de acordo com cada vaga. Para conferir os detalhes de cada oportunidade e realizar as inscrições basta acessar o site de carreiras do itaú.

Entre as áreas de atuação disponíveis estão: atacado, atendimento, auditoria, comercial varejo, finanças, IBBA, jurídico, negócios e produtos, operações, pessoas e recursos humanos, planejamento e estratégia, programas institucionais, riscos e compliance, tecnologia e varejo. As oportunidades contemplam cargos de aprendiz, banco de talentos, coordenador, estagiário, gerente, júnior, operacional, pleno e sênior.

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O processo de seleção do banco conta com sete etapas, sendo elas: cadastro, avaliação de perfil, entrevista com a liderança, case, entrevista com time de seleção, proposta, e por fim a contratação. Além das vagas em aberto, a instituição possui diversos programas para quem está iniciando a carreira profissional, com oportunidades de jovem aprendiz, estágios, trainee Itaú Unibanco e o programa de férias.

*Estágiario sob supervisão de Ana Sá