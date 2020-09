478 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

CB Correio Braziliense

Nota de esclarecimento

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas pelos agentes de integração do Distrito Federal. Não somos responsáveis por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos. Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los

CIEE(Centro de Integração Empresa-Escola)

Localização:EQSW 304/504, lote 2, Edifício Atrium, Sudoeste

Posto Uniceub, das 8h às 14h e das 15h30 às 21h30

Posto Católica (QS 07 Lote 1 EPCT Águas Claras), das 10h às 16h

Telefone: (61) 3701-4811

O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do CIEE.

» Os interessados deverão comparecer ao Centro de integração Empresa-escola (CIEE) de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:

» CIEE Brasilia-EQSW 304/504, Lote 2, Edificio Atrium, Setor Sudoeste (próximo ao Hospital das Forças Armadas-HFA) das 8h às 17h30

» CIEE Universidade Católica de Brasilia: das 10h às 16h

» CIEE UniCeub: das 8h às 14h e das 15h às 21h

» Documentação para inscrição: Carteira de identidade, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência com CEP

IEL (Instituto Euvaldo Lodi)

Localização: Plano Piloto (SCN, Quadra 1, Bloco E, Ed. Central Park) e UnB (Masc Norte, Sala AT 2/20).

Atendimento: das 9h às 17h (Plano Piloto) e das 9h às 16h (UnB)

Telefone: (61) 3226-9754 (Plano Piloto) e (61) 9-99128-2294 (UnB)

O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente, no escritório do IEL. É preciso apresentar CPF, carteira de identidade e comprovante de escolaridade.

IF (Instituto Fecomércio)

Localização: SCS QD.06 Ed. Federação do Comércio, 5° andar

Telefones: (61) 3962-2008 / 3962-2022 / 3962-2027

O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do IF Estágio.

ESPRO (Ensino Social Profissionalizante)

Telefone (61) 2026-1111

BRASÍLIA ESTÁGIOS

(Localização: SCS Quadra 8, Edifício Venâncio 2000, Bloco B-60, Salas 409/410

Telefones: (61) 3226-7977 e (61) 3322-8416

E-mail: brasíliaestagios@brasiliaestagios.com.br

Horário de atendimento: das 8h30 às 17h30

STAG ESTÁGIOS

(Endereço: SCN QD 2 Bloco A Mezanino 175 B, Edifício Edifício Corporate Financial Center – Asa Norte

Telefone: (61) 3424-3101 / 3424-3124

Interessados devem utilizar o código da vaga para busca-la no site e cadastrar seu currículo ou encaminhar o currículo diretamente para o e-mail rh@stagestagios.com.br

SUPER ESTÁGIOS

(As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras

RENAPSI

Estudantes devem cadastrar o currículo no site:

EMPLOYER ESTÁGIOS

(Localização: Setor Comercial Sul, Quadra 2, Ed. São Paulo, Salas 312 a 315, Asa Sul

Telefone: (61) 3224-6737

E-mail: estagiobsb@employer.com.br

Atendimento por e-mail: brasilia@bne-empregos.com.br ou selecaobsb@employer.com.br. Informações: employerestagios.com.br

* As vagas podem ser alteradas sem aviso prévio pelos agentes de integração