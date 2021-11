E EuEstudante

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) abre processo seletivo para preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva para estágio remunerado de pós-graduação em direito, na Advocacia-Geral da União (AGU). As inscrições podem ser feitas de 29 de outubro a 19 de novembro, pelo site https://pp.ciee.org.br.

São 150 vagas destinadas a estudantes que tenham interesse em ingressar no curso de pós-graduação lato sensu, promovido pela Escola da AGU e 43 vagas para alunos regularmente matriculados em curso de Pós-graduação em qualquer instituição que possua acordo de cooperação com o Ciee.

Os candidatos inscritos farão uma prova on-line. Nela, o estudante irá se deparar com questõs objetivas de caráter eliminatório e classificatório, entre os dias 29 de outubro e 19 de novembro. Serão aplicadas 60 questões com avaliações de língua portuguesa, informática, direito constitucional, direito administrativo, direito processual civil, direito previdenciário e princípios institucionais da AGU. Os classificados na prova objetiva, de acordo com as especificações do edital, passarão ainda por análise curricular.

Há a opção de carga horária com 30 horas semanais. A bolsa é de R$ 1.665,22. Além disso, os estagiários de pós-graduação terão direito a vale-transporte no valor de R$ 10 por dia destinado aos deslocamentos entre as instalações da AGU.