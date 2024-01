Espro oferece 37 mil vagas de aprendiz e estágio em 2024

CB Correio Braziliense

Vagas de estágio - (crédito: LinkedIn Sales Solutions)

O Espro (Ensino Social Profissionalizante), associação filantrópica especializada na inclusão de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, prevê a geração de 37 mil novas oportunidades de emprego em 2024. Serão 2 mil vagas de estágio e 35 mil vagas de aprendiz direcionadas a jovens de 14 a 24 anos de idade em todas as regiões do Brasil.

Também em 2024, o Espro projeta a capacitação de mais de 40 mil jovens para o mercado de trabalho, sendo no mínimo 35 mil por meio do Programa de Aprendizagem, para jovens entre 14 e 24 anos, e 5 mil por meio do projeto de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT), voltado a jovens de 14 a 22 anos de idade.

Os cursos abordam a entrada do jovem no ambiente corporativo e as habilidades e atitudes esperadas pelas empresas. O estudante também é estimulado a desenvolver senso crítico a partir de imersões sobre temáticas culturais, sociais, de diversidade e inclusão, o que contribui para a sua formação como cidadão.

Além disso, serão oferecidas oficinas de geração de renda e empreendedorismo para a comunidade em geral. Em 2024, devem ser promovidos 140 mil atendimentos em tais frentes, 20 mil a mais que em 2023.