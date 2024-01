Caixa abre programa de estágio para todo Brasil

CB Correio Braziliense

Prédio da Caixa Econômica Federal, em Brasília - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) abriram um novo processo seletivo em diversas cidades do Brasil. As inscrições podem ser feitas até dia 29/02 no link https://shre.ink/rS4s e são destinadas a estudantes do ensino médio, regular e EJA, técnico (vagas para 12 cursos, em diferentes áreas) e nível superior (vagas para 21 cursos, em diferentes áreas).

Os candidatos aprovados e contratados para vagas de ensino médio e técnico receberão bolsa-auxílio de R$ 500,00 para a carga horária de 20h semanais. Para ensino superior, a bolsa-auxílio corresponde a R$ 880,00 para 4 horas por dia e R$ 1.100,00 para 5 horas por dia. Os estudantes também receberão auxílio-transporte de R$ 130,00 por mês.

O processo seletivo será realizado em três etapas. Na primeira, os candidatos devem realizar sua inscrição, disponível somente via internet. Depois, será realizada uma prova, também em formato online. Para os candidatos de nível superior, há uma terceira etapa, que consiste em entrevistas presenciais realizadas em unidade da Caixa.