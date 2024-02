Vagas abertas para estágio no Hospital da Criança do DF

E EuEstudante

. - (crédito: CIEE)

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) abriu inscrições para o processo seletivo de estágio no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). Podem se inscrever estudantes do ensino superior matriculados nos cursos de pedagogia, publicidade e propaganda, design gráfico e design industrial. As inscrições são de graça e podem ser feitas até quinta-feira (8) por meio do link https://shre.ink/reya. A bolsa auxílio será no valor de R$ 950,00 para uma jornada de 25 horas semanais.

Para aumentar as chances de ser chamado para uma entrevista em qualquer processo seletivo do Ciee, é necessário que o estudante construa um cadastro completo no portal da ONG ou acesse o aplicativo "Meu Ciee". É importante que os números de contato e os dados estejam atualizados, para os devidos retornos. Os estudantes podem incluir vídeo de apresentação, redação e realizar teste de perfil utilizando ferramentas disponíveis na própria plataforma. A plataforma Saber Virtual oferece cursos de matemática, gramática, pacote oficce e muitos outros.

Para acessar as vagas no portal basta acessar o link https://shre.ink/reFe.