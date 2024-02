Rede de supermercados do DF está com vagas abertas para aprendizes

CB Correio Braziliense

Ciee implementa processos seletivos virtuais para propiciar a presença dos candidatos - (crédito: CIEE/Divulgação)

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com inscrições abertas para o processo seletivo de aprendizes da rede de supermercado Veneza. As vagas, destinadas para Aprendizes na área de Açougue, são voltadas para os jovens entre 18 e 21 anos, estudantes ou formados no ensino médio.

As tarefas a serem executadas são limpar e pesar carnes; dimensionar cortes de peças; embalar as diferentes peças de carnes; separar amostras de vísceras para análise; alimentar e controlar temperatura de máquina de embalagem a vácuo; organizar pedaços de carnes em embalagens individuais; separar carcaças de animais para análise em laboratório; riscar (pequenos cortes) em couro de bovinos, caprinos, ovinos e suínos.



A carga horária prevista são 6h diárias e salário R$ 1.100,00 mensal. Os aprendizes ainda receberão auxílio alimentação no valor de R$ 190,00 mensal e acesso a plano de saúde e vale-transporte integral. Os interessados devem se inscrever até o dia 29/02 através do link: https://shre.ink/rey8.