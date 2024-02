IEL tem mais de mil vagas de estágio em todo o país

CB Correio Braziliense

Estágios IEL - (crédito: Iano Andrade, da CNI)

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 1.197 vagas de estágio abertas em vários estados do país. Entre as oportunidades, há vagas para as áreas de educação física, administração, arquitetura, ciências contábeis. O IEL oferta, também, vagas para estudantes de ensino médio e cursos técnicos, como refrigeração e segurança do trabalho.

As oportunidades são todas remuneradas, com bolsas que variam de R$ 250 a R$ 2,3 mil, além do auxílio transporte e vale-refeição. Veja abaixo algumas das vagas ofertadas ao redor do Brasil:

Amazonas



O IEL-AM está com 19 vagas de estágio para os cursos de administração, contabilidade, direito, marketing, redes de computadores, sistemas de informação, engenharia mecânica, gestão de RH, nutrição, técnico em design e ensino médio.

As vagas são para a capital do estado e as bolsas variam entre R$ 600 a R$ 1,4 mil reais. Para mais informações, acesse o site do IEL-AM.

Ceará



O IEL-CE está com 23 vagas de estágio para os cursos de administração, direito, contábeis, engenharia de produção, economia, processos gerenciais e técnico em eletrônica. As vagas são para as cidades de Fortaleza, Sobral, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Limoeiro do Norte.

As bolsas variam entre R$ 550 a R$ 1,2 mil reais, mais benefícios. Para mais informações, acesse o site do IEL-CE.

Goiás



O IEL-GO está com 1.014 vagas de estágio em Anápolis, Cidade de Goiás, Catalão, Ouvidor, Caldas Novas, Aparecida de Goiânia, Goiânia, Piracanjuba, Santo Antônio de Goiás, Rio Verde, Goiatuba, Senador Canedo, Belo Horizonte, Goianira, Itumbiara, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás, Brasília, Cidade Ocidental, Formosa e Jataí.

As bolsas variam entre R$ 250 a R$ 2,3 mil reais, mais benefícios. Mais informações no site do IEL-GO.

Minas Gerais



O IEL-MG está com 16 vagas de estágio para os cursos de ciências contábeis, tecnologia da informação, técnico em elétrica e outros.



As vagas são para as cidades de Belo Horizonte e Timóteo. As bolsas variam entre R$ 800 a R$ 1,3 mil reais. Para mais informações, acesse o site do IEL-MG.

Pernambuco



O IEL Pernambuco está com 43 vagas abertas de estágio para os níveis médio, técnico e superior, sendo 22 oportunidades para atuação na Região Metropolitana do Recife (RMR), 19 nos Sertões do São Francisco e duas em Araripina.

As vagas são áreas como educação física, administração, arquitetura, ciências contábeis, técnico em refrigeração e em segurança do trabalho, entre outras.



Para concorrer a uma dessas oportunidades, o interessado deve realizar o cadastro por meio do site do IEL-PE. As bolsas chegam a R$ 1,5 mil.

Rio Grande do Norte



O IEL-RN está com 22 vagas de estágio aberta para os cursos de administração, ciências contábeis, comunicação social, direito, educação física, engenharia civil, engenharia de produção, pedagogia, recursos humanos, técnico em logística e técnico em edificações.



As vagas são para a cidade de Natal, Parnamirim, Mossoró, Senador Georgino Avelino e Nísia Floresta. As bolsas variam entre R$ 500 a R$ 1,5 mil. Para mais informações, acesse o site do IEL-RN.

Rio Grande do Sul



O IEL-RS está com 60 vagas de estágio para diversas áreas, como administração, marketing, educação física, design gráfico, pedagogia, recursos humanos, física, logística, técnico em alimentos, técnico em automação industrial, técnico em informática e outras.

As bolsas variam entre R$ 454 e R$ 1,8 mil reais. As vagas são para as cidades de Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canoas, Caxias do Sul, Cruz Alta, Esteio, Estrela, Gravataí, Guaíba, Marau, Montenegro, Nova Hartz, Parobé, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Maria, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Veranópolis.

Para mais informações, acesse o site do IEL-RS.