PGR abre processo seletivo para estagiários de nível superior

CB Correio Braziliense

PGR abre vagas para estágio de nível superior. Inscrições vão até 24 de março - (crédito: Orlando Brito/MPU)

Está aberto o processo seletivo para contratação de estagiários de nível superior com vagas de regime de trabalho híbrido destinadas à Procuradoria-Geral da República (PGR) e Auditoria Interna do Ministério Público da União (Audin/MPU), em Brasília.

Podem concorrer à seleção estudantes dos cursos de administração (graduação e pós-graduação), arquivologia, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências sociais, comunicação social, direito (graduação e pós-graduação), enfermagem, engenharia mecânica, secretariado, psicologia e desenvolvimento de sistemas. Não podem concorrer estudantes que estejam cursando o último semestre da graduação.

São destinadas 10% de vagas pelos sistemas de cotas para minorias étnico-raciais, pessoas transgênero e pessoas com deficiência. Para participar, o estudante deve estar matriculado nas instituições de ensino superior conveniadas com a PGR (a lista está disponível no edital da seleção).

A jornada semanal é de 20 horas e o valor da bolsa é de R$ 1.027,82 para cursos de graduação e de R$ 2.055,65 para cursos de pós-graduação. Os selecionados também recebem auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais.

A seleção é feita por meio de prova. As inscrições ficam abertas até 24 de março, na página da seleção: www.mpf.mp.br/pgr/estagie-conosco.