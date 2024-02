Amil abre 85 vagas para jovem aprendiz

CB Correio Braziliense

Amil tem 85 vagas abertas para jovem aprendiz - (crédito: Freepik)

A Amil, empresa especializada em assistência médica, está com 85 vagas abertas para jovem aprendiz. As oportunidades de trabalho são para a área de administração e estão distribuídas em nove municípios no Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza.

Os interessados em participar do processo seletivo devem ter entre 18 e 22 anos e ensino médio completo. As inscrições podem ser feitas até 20 de março por meio do link https://shre.ink/rfre.

Além da remuneração a partir de R$ 994,00, os jovens aprendizes receberão vale-transporte e seguro-saúde. A jornada de trabalho é de 6 horas diárias e a capacitação teórica ocorre uma vez por semana, das 08h às 14h. O programa de aprendizagem terá início a partir de 08 de abril.

O Programa de Aprendizagem Amil tem trilha de ensino teórico desenvolvida e executada pelo Espro (Ensino Social Profissionalizante).