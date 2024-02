Cade abre oportunidade de estágio na área de direito

CB Correio Braziliense

Estágio CADE - (crédito: Divulgação)

o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) está com uma vaga aberta para estágio, na Coordenação-Geral de Análise Antitruste (CGAA7). A oportunidade é destinada destinada a estudantes de pós-graduação ou graduação em direito que estejam cursando a partir do 5º semestre.

Os interessados deverão enviar currículo e carta de motivação para o e-mail cgaa7@cade.gov.br até 20 de fevereiro. A bolsa é R$ 1.165,65 se trabalhar por quatro horas diárias e R$ 1.665,22 para seis horas. Para ambos os casos, ainda, há auxílio-transporte no valor de R$ 10 por dia.

O estagiário poderá atuar de forma presencial, semipresencial ou remota na CGAA7, área que lida especialmente com cartéis internacionais, com foco em desenvolver atividades de análise de processos e documentos, produção de estudos e briefings, além de minutas de peças processuais, acompanhamento do trâmite dos processos e o desenvolvimento de diversas competências profissionais e conhecimento teórico e prático em defesa da concorrência.