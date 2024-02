Ciee promove Maratona de Vagas com 2.253 mil oportunidades para o DF

CB Correio Braziliense

Evento do CIEE ocorre nest terça-feira (20). - (crédito: Divulgação)

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) organiza uma maratona que oferece 60 mil vagas de estágio e de apredizagem para jovens e adolescentes nesta terça-feira (20), sendo 2.252 para o Distrito Federal (estágio) e 270 (aprendizagem). O evento é gratuito e ocorre nesta terça-feira (20) de modo presencial, em diversas localidades do Brasil, como São Paulo, Salvador, Natal, Brasília e Goiânia. Os cursos de administração, pedagogia, contabilidade, marketing e comunicação contabilizam o maior número de vagas de estágio.

Em São Paulo, a sede da ONG, localizada em Itaim Bibi, disponibilizará 60 pontos de atendimento e os estudantes poderão aguardar diretamente do Teatro Ciee, situado nas dependências do prédio.



As demais unidades também contarão com atendimento personalizado. O horário da Maratona de Vagas será entre às 9h e às 15h e os interessados podem conferir os endereços das unidades na página: https://shre.ink/rB8P.

A previsão é, ao longo do dia, realizar mais de 35 mil atendimentos em todo o país. Para Rodrigo Dib, superintendente Institucional do Ciee, as celebrações estão apenas começando. “A nossa missão, desde o primeiro dia de existência, é, e sempre foi, construir soluções e caminhos que aproximam jovens e adolescentes do mundo do trabalho. Hoje, aos 60 anos, não poderia ser diferente”, conta. O aniversário de 60 anos da instituição pautará uma série de ações ao longo do ano.