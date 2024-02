Senac Nacional abre processo seletivo com vagas para Brasília

CB Correio Braziliense

O Desenvolve, programa de estágio do Departamento Nacional do Senac, está abrindo novo processo seletivo para seleção de estagiários no Rio de Janeiro e em Brasília, com início imediato. O período de inscrições vai até 4/3, às 12h.

Estudantes que estejam cursando o ensino superior a partir do 3º período para os cursos de graduação bacharelado, ou a partir do 2º período para os cursos de graduação tecnóloga podem participar. Em Brasília, as vagas são para: administração, análise de sistemas, ciência da computação, engenharia de computação, psicologia, recursos humanos, rede de computadores e sistemas de informação.

A modalidade de trabalho é presencial. O contrato é anual, renovável por até dois anos, com bolsa-auxílio de R$ 1.874,00 mensais, auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais, além de refeição no local de trabalho. A carga horária é de 30 horais semanais.

Para mais informações, acesse o site https://shre.ink/rsyq.