Empresa de tecnologia abre programa de estágio home-office

A BigDataCorp, empresa de coleta de dados públicos, lança a 2ª edição do programa de estágio, projetado para atrair, desenvolver e formar os líderes e futuros especialistas do setor. Com 18 vagas distribuídas em diversas áreas, desde tecnologia, parcerias até pessoas (RH), o programa é uma oportunidade única para estudantes contribuírem e crescerem junto à vanguarda da tecnologia e inovação. Para se candidatar a vaga, acesse: https://shre.ink/rQTc.

O pacote de remuneração e benefícios incluem: bolsa-auxílio competitiva, vale-refeição, plano de saúde e odontológico, auxílio home-office, e mais. Além disso, o programa de desenvolvimento inclui socialização organizacional, aprendizado no trabalho, acesso à plataforma parceira para cursos, entre outras atividades.

O perfil buscado pela empresa é de estudantes com conclusão da graduação prevista entre o primeiro semestre de 2025 e janeiro de 2026, disponíveis para estagiar quatro horas diárias em um modelo de trabalho predominantemente remoto. Os candidatos devem exibir habilidades como priorização, organização, autonomia, raciocínio lógico, além de uma mentalidade voltada para a resolução de problemas e facilidade em comunicação.

O processo de seleção para o programa de estágio 2024 da BigDataCorp é feito para assegurar que os candidatos não apenas se alinhem com os valores e a cultura da empresa, mas também possuam as habilidades e o potencial necessários para contribuir significativamente para a equipe.