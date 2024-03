Espro reabre filial em Brasília

CB Correio Braziliense

O Espro atua na inserção de adolescentes e jovens em vulnerabilidade social no mundo do trabalho - (crédito: Ygor Chaves/ Divulgação Espro)

O Ensino Social Profissionalizante (Espro) inaugurou uma nova filial em Brasília. A unidade amplia em mais de 50% a capacidade de atendimento local se comprado a antiga sede, permitindo acesso de 800 jovens por semana. Cerca de R$ 1,2 milhão foram investidos em reformas, ambientação, comunicação e aparelhamento do espaço para aumentar o impacto social no Distrito Federal. A nova sede fica localizada no Ed. Ermes, SCS Quadra 6, Bloco A, n° 130, Asa Sul.

"A nova unidade de Brasília amplia em mais de 50% a nossa capacidade de atendimento local, permitindo acesso de 800 jovens por semana." afirma Shirlena Oliveira, gerente regional do Espro em Brasília. A profissional ainda completa: " Segundo pesquisas que realizamos, 9 em cada 10 jovens atendidos pela unidade de Brasília vivem situações de média ou alta vulnerabilidade social. A unidade apresenta um índice expressivo. São 74% dos jovens que se mantêm empregados um ano após passarem pelos nossos programas de aprendizagem", afirma.

O objetivo da instituição é permitir aos jovens do Brasil desenvolver suas habilidades para que assumam o protagonismo da construção do seu futuro e de uma sociedade mais inclusiva, bem como apoiar suas famílias e comunidades, seja por meio de projetos de capacitação ou assistência social.