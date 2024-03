Cielo anuncia vagas de emprego exclusivas para mulheres

CB Correio Braziliense

Cielo, empresa no setor de meios de pagamento, divulga vagas para mulheres referentes a área de dados e para a posição de desenvolvedora Back End. Essa iniciativa visa ampliar ainda mais o compromisso da marca com a representatividade, promovendo assim um ambiente de trabalho mais diverso e inclusivo.

Busca-se pessoas que tenham perfil em sintonia com as competências da empresa, como senso de urgência, colaboração, senso de dono, ambição transformadora e empatia assertiva. Os requisitos e qualificações necessárias variam de acordo com área e cargo.

As vagas incluem benefícios como: assistência médica e odontológica, remuneração variável anual (PPR), auxílio refeição e alimentação, home office (modelo hibrido), auxílio trabalho remoto, seguro de vida, previdência privada, canal de apoio à especialistas (nutrição, psicologia, ginecologia etc), campanha de vacinação, Edupass (plataforma de estudo e desconto em instituições parceiras), Gympass (auxílio academia e bem-estar), programa de gestação saudável, licença maternidade e paternidade estendida, auxílio creche, Dress code flexível, horário flexível, “sexta-curta” e almoço estendido (uma hora e 30 minutos).

Mais informações sobre regiões, áreas de atuação e cargos estão disponíveis na página da empresa na Gupy. No portal, a Cielo disponibiliza outras vagas para todo o público, incluindo diferentes setores, dentre eles: tecnologia, comercial, finanças, marketing e ouvidoria em mais de 10 regiões do Brasil.