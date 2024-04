MPF abre vagas de estágio para estudantes de direito e administração

CB Correio Braziliense

Vagas de estágio - (crédito: LinkedIn Sales Solutions)

A Procuradoria Regional da República da 1ª Região (PRR1), unidade do Ministério Público Federal (MPF) em Brasília, está com processo seletivo aberto de estágio em nível superior para contratação e formação de cadastro reserva. As vagas são para estudantes de graduação e pós-graduação nos cursos de direito e administração/gestão pública.

As inscrições vão até as 8h do dia 26 de abril, de forma on-line, pelo link: https://shre.ink/8Znt. Só poderão se inscrever estudantes de instituições credenciadas junto à PRR1, listadas no Anexo II do edital (leia aqui).

A jornada é de quatro horas diárias (20 horas semanais), com possibilidade de estágio híbrido. As bolsas têm valor de R$ 1.027,82 mensais para graduação e R$ 2.055,65 para pós-graduação, além de auxílio transporte de R$ 11,58 por dia estagiado presencialmente.

As provas ocorrerão no dia 11 de maio, na Escola Superior do Ministério Público da União (Esmpu), na Asa Sul.

Mais informações podem ser obtidas com a Seção de Estágio (Sest) da PRR1 nos telefones (61) 3317-4509 ou (61) 3317-4910, das 14 às 18 horas, ou por meio do e-mail prr1-estagio@mpf.mp.br.