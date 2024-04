Vivo abre 500 vagas de estágio, sendo 50% delas para talentos negros

CB Correio Braziliense

Divulgação Programa de Estágio da Vivo - (crédito: FLAVIOFERREIRA)

A Vivo, empresa de telecomunicações, anunciou a abertura de 500 vagas para o seu programa de estágio. Uma das principais novidades é que 50% dessas vagas são destinadas exclusivamente para talentos negros. As inscrições para o Programa de Estágio Vivo 2024 vão até o dia 19 de maio e os interessados podem se inscrever através do link.



O processo seletivo será realizado de forma on-line e as oportunidades estão disponíveis em 15 cidades do país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Além disso, a empresa oferecerá uma trilha de capacitação com temas baseados nos norteadores da cultura digital colaborativa da companhia, explorando o desenvolvimento de competências comportamentais, metodologias e negócios.

O programa oferece uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada estagiário, como vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, benefício academia, entre outros. A empresa também oferece diferenciais como programa de idiomas, day off de aniversário e smartphone com plano de voz e dados ilimitados. Idiomas e experiência não serão exigidos e não há restrição de curso ou universidade.