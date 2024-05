Inscrições para seleção de estagiários no TJDFT seguem abertas até 14/5

CB Correio Braziliense

Inscrições para processo seletivo de estagiários seguem abertas até 14/5 - (crédito: Divulgação/TJDFT)

Seguem abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio e formação de cadastro de reserva para estágio remunerado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). A seleção é realizada em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e as inscrições poderão ser feitas até as 12h da próxima terça-feira (14/5), por meio do site.



Após a inscrição, os candidatos estarão aptos a iniciar a prova on-line utilizando o login e a senha cadastrados previamente. Os que desejam participar devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas cursando ensino médio, técnico ou superior. O processo seletivo tem como objetivo preencher as vagas de estágio e formar um banco de reserva para futuras oportunidades.

O estágio será de 20 horas semanais, com turnos a serem definidos pelos setores. Inicialmente contando com atividades presenciais, mas ficará a critério do supervisor do estágio a concessão da modalidade de atividade remota. Os estagiários de nível médio e técnico receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 570, enquanto os estagiários de nível superior receberão R$ 900, além do auxílio-transporte mensal.

É importante destacar que, de acordo com a legislação vigente, 10% das vagas serão reservadas para estudantes com deficiência, 30% para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) e 3% para candidatos autodeclarados indígenas. Os interessados podem acessar o edital para obter mais informações sobre os critérios de participação, conteúdo das provas e outras observações.