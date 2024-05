1.128 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:



Vivo

Vagas para estágio

A Vivo anunciou a abertura de 500 vagas para seu programa de estágio. Uma das principais novidades é que 50% dessas vagas serão destinadas exclusivamente para talentos negros. O processo seletivo será realizado de forma on-line e as oportunidades estão disponíveis em 15 cidades do país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. O programa oferece uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada estagiário, como vale-refeição; vale-transporte; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; benefício academia; entre outros. Além disso, a empresa também oferece diferenciais como programa de idiomas, day off de aniversário e smartphone com plano de voz e dados ilimitados. As inscrições vão até 17 de maio e os interessados podem se inscrever através do link: https://shre.ink/8q0n.

MERCOSUL

Vagas de estágio

O Programa de Estágios da Secretaria do Mercosul 2024 (PESM) oferece uma oportunidade de capacitação, pesquisa e aquisição de experiência, em um órgão do Mercosul, com sede em Montevidéu. O PESM está dirigido a estudantes, maiores de 18 anos, de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação nas de instituições acadêmicas que tiverem assinado um convênio com a Secretaria do Mercosul. A seleção prévia está a cargo das instituições acadêmicas. A inscrição está aberta até 24/5. O programa oferece 8 vagas nos setores de: assessoria técnica (2), normativa e documentação, área de normativa (1), setor de tecnologias da informação e comunicação - STIC (1), unidade de comunicação e informação - UCIM (2) e unidade técnica Focem - UTF (2). Cada universidade será responsável por pré-selecionar as candidaturas dos estudantes universitários interessados nas áreas indicadas no documento Vagas de Estágios na SM e poderá apresentar até três candidatos por vaga oferecida pela SM. Uma vez concluída a pré-seleção interna, a instituição acadêmica deverá enviar as documentações pedidas digitalizadas pelo correio eletrônico: pasantias@mercosur.int