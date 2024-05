Ciee e TJDFT oferecem vagas de estágio em Brasília

CB Correio Braziliense

. - (crédito: Divulgação/TJDFT)

O Centro de Integração Empresa-Escola ( Ciee) e oTribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDF)abriram processo seletivo de estágio para estudantes dos níveis médio, técnico e superior nas áreas de técnico em administração integrado ao ensino médio, técnico em secretariado integrado ao ensino médio, técnico em informática integrado ao ensino eédio e superior em administração,aArquitetura, ciências contábeis, direito, entre outros.

As oportunidades oferecem bolsa auxílio nos valores de R$ 570,00 (jornada 20 horas semanais) para os aprovados e contratados nas vagas de ensino médio e técnico e R$900,00 para ensino superior (20 horas semanais). Além disso, os estagiários recebem também auxílio-transporte de R$ 286,00 por mês. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo Portal CIEE até 14/5/2024 , exclusivamente no site https://pp.ciee.org.br/vitrine/12126/detalhe.