CB Correio Braziliense

Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 10ª Região - (crédito: Divulgação / Super Estágios)

O Super Estágios realiza seleção pública para que estudantes de nível superior e médio possam concorrer a 237 vagas de estágio no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 10ª Região, para o Distrito Federal e para o Tocantins.

Os interessados têm até 3 de junho para se inscrever e realizar as provas pela internet. A avaliação será on-line, objetiva, de caráter eliminatório/classificatório. Cada questão da prova contará com cinco alternativas e terá somente uma resposta correta. Confira o regulamento.

Quem pode participar

Poderão participar estudantes que estiverem com matrícula e frequência regular em curso de educação superior, de ensino médio, da educação profissional técnica de ensino médio, bem como em curso equivalente da educação de jovens e adultos (EJA), vinculados ao ensino público ou particular.

No ato de inscrição, o candidato com deficiência poderá requerer atendimento especial para o dia de realização da prova, indicando as condições de que necessita para arealização do certame. O requerimento deverá ser feito pelo e-mail da Super Estágios (adm.bsb@superestagios.com.br).

Só poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do processo seletivo, conforme oquesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Sobre a bolsa

A bolsa de estágio mensal de nível superior será de R$ 862,87 e a de nível médio, de R$ 616,94, referente à carga de 20 horas semanais. Já em relação à carga de 30 horas semanais, a bolsa mensal para estágio de nível superior será de R$ 1.294,31, e de nível médio, R$ 925,40; com direito a auxílio-transporte no valor de R$ 10 por dia.

Resultado

O candidato será convocado de acordo com a ordem de classificação, considerando as informações de inscrição, e a oferta de vaga compatível com as disponíveis no TRT. O resultado oficial será publicado na data provável de 21 de junho de 2024.