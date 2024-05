1.185 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:



STJ

Estágio

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai abrir, no próximo dia 22, as inscrições para estágio remunerado de nível médio e superior. O processo seletivo é para formação de cadastro de reserva. A jornada de estágio é de 20 horas semanais, exceto para os estudantes de graduação em arquivologia vinculados à Secretaria de Documentação, os quais cumprem jornada semanal de 30 horas. Os estagiários receberão bolsa-auxílio nos seguintes valores mensais: R$ 583 para nível médio, com carga de 20 horas semanais; e R$ 976 para nível superior, com 20 horas semanais. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até 5 de junho, às 17h, no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), responsável pelo processo seletivo.

Super Estágios

Estágio

O Super Estágios realiza seleção pública para que estudantes de nível superior e médio possam concorrer a 237 vagas de cadastro reserva (159 de nível superior e 78 de nível médio) para atuação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 10ª Região. Do total de vagas, 10% serão reservadas a alunos com deficiência e 30% para negros e pardos. Poderão participar do processo seletivo alunos que estiverem com matrícula e frequência regular em curso de educação superior, de ensino médio, da educação profissional técnica de ensino médio, bem como em curso equivalente da educação de jovens e adultos (EJA), vinculados ao ensino público ou particular. A bolsa de estágio mensal de nível superior será de R$ 862,87, e a de nível médio, R$ 616,94, referente à carga horária de 20 horas semanais. Em relação à carga horária de 30 horas semanais, a bolsa de estágio mensal de nível superior será de R$ 1.294,31 e nível médio, de R$ 925,40, com direito a auxílio-transporte no valor de R$ 10 por dia. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até 3 de junho, no site: https://www.superestagios.com.br .