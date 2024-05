Caixa Econômica Federal abre processo seletivo para estágio

CB Correio Braziliense

Candidatos devem se inscrever pelo site do Ciee. - (crédito: Divulgação)

A Caixa Econômica Federal lança, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), o processo seletivo para estagiários em várias regiões do país. O processo seletivo é destinado ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior, para os cursos de direito, engenharia, arquitetura, pedagogia, psicologia, ciências políticas e sociais. Serão asseguradas 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 30% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.

Para participar do processo seletivo, o estudante precisa estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de ensino médio regular, ensino médio EJA, técnico e superior. Também é necessário ter, no mínimo, 16 anos na data de início do estágio.

Após a inscrição, os candidatos irão realizar prova on-line e, para as vagas de nível superior, também há etapa de entrevista. O valor da Bolsa Auxílio parte de R$ 500, para os níveis médio e técnico, e pode chegar até R$ 1.100, para estagiários do nível superior, variando de acordo com a carga horária. Os estudantes também recebem auxílio transporte no valor de R$ 130 por mês.

As vagas para estagiários de ensino médio e de ensino superior são renovadas conforme expiram os contratos vigentes, com prazo de seis meses até dois anos. As inscrições vão até 7 de junho e podem ser realizadas no site do Ciee.