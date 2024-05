Caesb abre processo seletivo para estágio

CB Correio Braziliense

Oportunidades de estágio - (crédito: Getty Images)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) está com inscrições abertas para novos estagiários. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do site do Ciee, a partir de 28 deste mês. Os interessados farão parte do cadastro reserva da empresa e podem ser estudantes do ensino médio, incluindo EJA, cursos técnicos e ensino superior.Além disso, estudantes de nível superior das redes pública e partcular também podem se inscrever, desde que não tenham feito estágio na Caesb por mais de dois anos.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem se inscrever até às 12h do dia 12 de junho. As inscrições são gratuitas e, após a inscrição, os candidatos poderão realizar uma prova on-line. A prova contará com 25 questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e informática.

A remuneração varia de acordo com o nível de escolaridade. Estudantes de nível médio/EJA receberão R$ 480 para uma jornada de quatro horas diárias. Já estudantes de nível médio/técnico receberão R$ 540 para a mesma jornada. Estudantes de nível superior receberão R$ 800 para uma jornada de quatro horas diárias e R$ 1.125 para uma jornada de seis horas diárias. Além disso, todos os estagiários terão direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 220 e auxílio-transporte de R$ 242. Para mais informações sobre as vagas, os interessados devem acessar o link.