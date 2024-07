Empresa abre inscrição para 50 vagas de estágio

*A *REBECA ALVES DOS SANTOS

Inscrições para mais de 50 vagas de estágio na EDP, terminam dia 31/07. - (crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem)

A EDP, empresa do setor energético, está com inscrições para estágios. São mais de 50 vagas destinadas a estudantes dos seguintes cursos superiores: engenharia civil; engenharia energia; engenharia elétrica; engenharia produção; engenharia automação e robótica; engenharia computação; engenharia ambiental e urbana, ciências biológicas; ciência da computação; administração; comunicação social; propaganda e marketing; comunicação social; relações sociais; relações públicas e internacionais; psicologia; direito; sistemas de informação; tecnologia da informação; ciências econômicas; ciências contábeis com formação entre junho de 2026 e junho de 2027

Os cursos técnicos são: elétrica eletrotécnica; eletrônica; eletromecânica; elétrica industrial; técnico automação; técnico instrumentação; técnico administrativo; técnico em segurança do trabalho, entre outros, com formação entre dezembro de 2025 e junho de 2027. O prazo de inscrição é até 31 de julho e deve ser feito por meio do link: https://99jobs.cc/estagioedp .

As vagas são para Guarulhos (SP), São José dos Campos (SP), Cariacica (ES), São Mateus (ES), Serra (ES) e Vitória (ES), e Goiânia (GO), mas dependendo da área de atuação o modelo de trabalho poderá ser híbrido ou presencial. Os benefícios disponibilizados pela empresa incluem bolsa-auxílio compatível com o mercado, auxílio alimentação/refeição flexível, Totalpass, seguro de vida, vale-transporte, assistência médica, day-off de aniversário e programa de assistência social.