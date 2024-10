Peers group abre inscrições para programa de estágio 2025

CB Correio Braziliense

Equipe Peers Group, grupo de empresas de inovação formado por Peers Consulting & Technology e Acta - (crédito: Reprodução/Peers Group)

Fabio Nakashima*

O Peers Group, grupo de empresas de inovação formado por Peers Consulting &Technology e Actar, está com as inscrições abertas para o seu programa de estágio, o'Centro de Desenvolvimento Peers Group' (CDPeers Group). As vagas são direcionadas para a área de business consulting, digital consulting e cibersegurança. Nesta edição, metade das vagas serão destinadas as mulheres cis e trans.

“Como parte do compromisso do Peers Group com a promoção da diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, estamos abrindo oportunidades afirmativas. O objetivo é acelerar a equidade de gênero e criar um ambiente mais inclusivo”, explica Alexandra D’AzevedoNunes, HR & people director da Peers Consulting & Technology.

O processo seletivo e o estágio são 100% on-line e aceitam pessoas cursando universidades de todo o Brasil. Após o programa finalizado e efetivação, futuros analistas de business e cibersegurança trabalharão em modelo híbrido em São Paulo, Campinas, Belo Horizonte,Curitiba ou Rio de Janeiro; e em formato remoto na área de digital. Durante o CDPeersGroup, pessoas residentes na mesma cidade que os projetos desenvolvidos podem ir, em algumas ocasiões, ao presencial para acelerar o aprendizado.

O programa, com início em fevereiro de 2025, conta com modelos disponíveis em businesse digital sconsulting, com atuação na peers consulting & technology, e cibersegurança, para atuar na actar. Os candidatos deverão ser estudantes, com formação mínima prevista até dezembro de 2026, nas áreas de engenharias, administração, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, sistemas para informação, sistemas para internet, economia, matemática, ciências exatas, tecnologia, computação ou analytics/dados e áreas correlatas em automação.

Serão avaliadas competências como: apresentar foco em gerar resultados aos clientes, habilidade em comunicação e relacionamento, capacidade analítica, pró-atividade,dinamismo e conhecimento em pacote Office.

O projeto oferece benefícios únicos, como o programa de mentoria, dinamismo por meio do Job Rotation (alocação em projetos), agendas institucionais exclusivas e uma banca de conclusão do programa. As inscrições para participar do processo seletivo podem ser realizadas até o dia 31 de outubro, pelo site: shre.ink/gvd7