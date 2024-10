Mais de 140 vagas abertas para estágio,trainee e jovem aprendiz para 2025

CB Correio Braziliense

Empresas oferecem mais de 140 vagas entre estágio, trainee e jovem aprendiz - (crédito: Divulgação/Companhia de Estágio)

Por Fabio Nakashima

Novo Nordisk, ADM do Brasil, Boehringer Ingelheim e Fini abriram as suas inscrições para seus programas de estágio, trainee e jovem aprendiz de 2025. As empresas Indorama Ventures, Clariant, John Deere e Nissan estão na última semana das inscrições para participar do processo seletivo para seus programas de estágios. As oportunidades oferecidas por todas essas empresas estão distribuídas em diversas cidades, incluindo São Paulo (SP), Mauá (SP), Paulínia (SP), Jundiaí (SP), Tremembé (SP), Indaiatuba (SP), Jacareí (SP), Vitória da Conquista (BA), Suzano (SP), Rio das Ostras (RJ), Resende (RJ), Itatiaia (RJ), Curitiba (PR) e Triunfo (RS).

Os benefícios incluem vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, convênios médico e odontológico, entre outros. Os processos seletivos são conduzidos pela Companhia de Estágios. Confira abaixo os requisitos para cada tipo de vaga:

Novo Nordisk

Indústria farmacêutica, com sede na Dinamarca, acaba de abrir as inscrições para o programa de estágio e jovem aprendiz Novo Nordisk 2025. O programa oferece 5 vagas de estágio e 5 vagas para jovem aprendiz na cidade de São Paulo (SP), em Água Branca.

Para as vagas de estágio, os cursos elegíveis são: administração, biomedicina, bioquímica, ciência de dados, ciências biológicas, comércio exterior, comunicação social, economia, enfermagem, engenharia de produção, engenharia logística, estatística, farmácia, fisioterapia, gestão de recursos humanos, marketing, publicidade e propaganda, psicologia, relações públicas e tecnólogo em logística. Os candidatos devem ter previsão de formação entre junho de 2026 e dezembro de 2027. Conhecimento do Pacote Office também é requisito.

As vagas de estágio exigem dedicação de 30h semanais, e seguem modelo híbrido de trabalho.

Entre os benefícios para os estagiários estão: vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, convênio médico e odontológico, bolsa de inglês ou espanhol, auxílio farmácia, Wellhub (Gympass), seguro de vida e programa de desenvolvimento e treinamento personalizado.

As vagas de jovem aprendiz têm como requisitos corresponder à faixa etária, entre 18 e 21 anos, e disponibilidade de 30h por semana para trabalho em modelo híbrido, sendo um dia da semana dedicado ao curso de aprendizagem presencial na Vila Mariana (SP).

Os benefícios para as vagas de jovem aprendiz são: vale-refeição, vale-transporte, convênio médico e odontológico, bolsa de inglês ou espanhol, seguro de vida, programa de desenvolvimento e treinamento personalizado.

Bolsa-auxílio e salário: compatíveis com o mercado.

Prazo de inscrição: 10/11/2024

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/novonordisk/

ADM do Brasil

Empresa global no setor de processamento e fornecimento de ingredientes, está com as inscrições abertas para o seu programa de trainee, o "Trilhando o futuro - Trainee em Finanças ADM do Brasil 2025". O programa oferece 3 vagas de trainee em São Paulo (SP) para candidatos com formação no ensino superior nas áreas de contabilidade, economia e finanças, que tenham completado o curso entre 2022 e dezembro de 2024. Inglês e espanhol em nível avançado são requisitos para as vagas, assim como interesse na carreira de finanças.

Os benefícios oferecidos são convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida, Wellhub (Gympass), vale-transporte, vale-alimentação e vale-refeição, desconto em produtos pet food da ADM, escola de idiomas gratuita, bônus de participação nos resultados (PPR), acesso gratuito ao LinkedIn Learning Premium, plano de previdência privada, programa de mentoria e plano de carreira estruturado.

Salário: compatível com o mercado.

Prazo de inscrição: 04/11/2024

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/adm/

Boehringer Ingelheim

Uma das principais empresas farmacêuticas do mundo e reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no país, de acordo com o GPTW, está com inscrições abertas para seu programa de estágio. As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de engenharias, farmácia, bioquímica, marketing, administração, informática, ciência da computação, comércio exterior, importação e exportação, e publicidade e propaganda, para início no 1º semestre de 2025. Os universitários têm entre os dias 7 e 30 de outubro para realizarem as inscrições pelo site da Companhia de Estágios.

O processo seletivo de estágio é composto por cinco etapas e será realizado de forma virtual. Os aprovados podem optar pela sede administrativa na capital paulista ou pela fábrica localizada em Paulínia (SP). Para participar, os estudantes devem estar matriculados em cursos universitários com formação prevista até dezembro de 2026.

O programa, que conta com 18 vagas abertas, oferece benefícios como bolsa- auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, vale-refeição (para a sede na capital paulista), refeitório (para a fábrica de Paulínia), auxílio-creche, plataforma de idiomas (GoFluent), vale alimentação, vale-transporte, estacionamento ou ônibus fretado (para a fábrica), funcional card que oferece descontos em medicamentos, licença-maternidade e paternidade estendida, WellHub (GymPass), Zenklub (terapia on-line), gift natal e acesso à Allya, uma rede colaborativa de descontos em compras e serviços.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 30/10

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/boehringer/

Fini

Líder absoluto no segmento de balas de gelatina e regaliz no país, acaba de lançar seu programa de estágio para 2025, com o objetivo de descobrir e desenvolver novos talentos. As inscrições começam em 7 de outubro e vão até 5 de novembro, e podem ser feitas pelo link abaixo.

Para se candidatar às vagas, é necessário estar regularmente matriculado no Ensino Superior, preferencialmente no penúltimo ano (com conclusão prevista para 2026) dos cursos de engenharia de alimentos, produção, mecânica, química, elétrica, automação ou computação.

Os candidatos devem ter pelo menos 18 anos e residir nas proximidades de Jundiaí (SP). Além disso, devem ter disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais em um formato híbrido, com possibilidade de até dois dias presenciais, dependendo do projeto. É necessário ter conhecimento avançado em inglês e espanhol.

O programa de estágio da Fini oferece uma gama de benefícios personalizáveis para atender às necessidades de cada estagiário. Destaque para o job rotation a cada semestre, acelerando o processo de aprendizagem e crescimento, além de outros benefícios, como: bolsa auxílio, ajuda de custo para mobilidade, seguro de vida (Nacional), convênio médico e odontológico, programas de qualidade de vida, programas de desenvolvimento, além de 50% de desconto na loja interna e no e-commerce da marca.

Bolsa-auxílio: R$ 2.200,00

Prazo de inscrição: 05/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/fini/

Indorama Ventures: Indovinya

A empresa de produtos químicos global com sede na Tailândia está com as inscrições abertas para o programa de estágio e trainee Indorama Ventures: Indovinya 2025.

São 22 vagas de estágio para estudantes do ensino superior, para atuar em Mauá (SP), São Paulo (SP), Tremembé (SP) e Triunfo (RS). Os cursos elegíveis para a vaga são administração, biologia, ciências contábeis, direito, economia, engenharias (todas), farmácia e química, com previsão de formação entre dezembro de 2026 até dezembro de 2027.

Há também 5 vagas de estágio para estudantes do ensino técnico para os cursos de química, em Mauá (SP), Tremembé (SP) e Triunfo (RS). Os estudantes do ensino técnico devem ter previsão de formação entre junho de 2025 até junho de 2026.As oportunidades de trabalho para estágio têm modelo híbrido e presencial.

Os benefícios oferecidos para os estagiários incluem plano médico, seguro de vida, vale-refeição ou refeitório no local, vale-transporte ou fretado, PAE (programa de apoio ao empregado), programa de suporte à saúde emocional, programa de orientação nutricional, Wellhub/Totalpass, kit natalino ou cartão de natal.

Já para profissionais com formação entre dezembro de 2022 até dezembro de 2024, a companhia oferece 5 vagas para trainee, em regime exclusivamente presencial, nos municípios de Mauá (SP) e São Paulo (SP). Para as vagas de trainee os cursos elegíveis são engenharia de manutenção, engenharia de produção, engenharia química e química. Inglês avançado ou fluente, Excel intermediário e Power BI são diferenciais para as vagas de trainee.

Entre os benefícios oferecidos para as vagas de trainees estão: gratificação de férias (complemento do 14° salário), previdência privada, assistência médica e odontológica, seguro de Vida, vale-alimentação e refeição, vale-transporte, Wellhup/Totalpass, PAE (programa de apoio ao empregado), convênio farmácia e auxílio desenvolvimento ao final do programa.

Bolsa-auxílio para Estágio: compatível com o mercado

Remuneração para Trainee: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 01/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/indovinya/

Clariant

Empresa global de especialidades químicas com sede na Suíça, focada no desenvolvimento de três unidades de negócios: Care Chemicals, Catalysts e Adsorbents & Additives. A empresa abriu as inscrições para o programa de estágio Clariant 2025, que está oferecendo 8 vagas de estágio nos municípios de Jacareí (SP), Rio das Ostras (RJ), São Paulo (SP) (bairro Santo Amaro), Suzano (SP) e Vitória da Conquista (BA).

São elegíveis para as vagas estudantes do ensino superior das áreas de Administração, Economia, Engenharias (Ambiental, Civil, Minas, Produção e Química), Logística, Química e Relações Internacionais, com formação prevista entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. Estudantes do ensino técnico nas áreas de Administração, Logística e Química também são elegíveis, desde que concluam o curso a partir de dezembro de 2025.

Os benefícios são: cesta de natal, Wellhub, psicoterapia, folga no dia do aniversário, assistência médica e odontológica, vale-transporte, fretado, ou estacionamento, desconto em medicamentos, restaurante ou vale-refeição (a depender do local) e recessoremunerado.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 30/10

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/programas/clariant

John Deere

Empresa que fornece produtos, tecnologia e serviços avançados para a agricultura e a construção está com as inscrições abertas para o programa de estágio agro John Deere 2025, oferecendo 7 vagas de estágio no município de Indaiatuba (SP).

São elegíveis para as vagas os estudantes de ensino superior dos cursos de engenharia agronômica, engenharia agrícola e agronomia, com previsão de formação entre dezembro de 2025 até julho de 2027.

A empresa oferece os seguintes benefícios para os aprovados: assistência médica, seguro de vida, Wellhub, recesso remunerado, assistência odontológica, vale-refeição e vale-transporte.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 23/10

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/programas/johndeere

Nissan

A fabricante de carros está com as seletivas abertas para o seu programa de estágio com mais de 70 vagas para atuar no complexo industrial da Nissan em Resende (RJ), no centro de distribuição de peças em Itatiaia (RJ), e nas unidades da marca no Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).

Os estudantes selecionados terão a oportunidade de percorrer "uma trilha do conhecimento" durante os dois anos de duração do estágio por meio de um programa robusto de desenvolvimento de habilidades e mentoria. Bate-papos com executivos, sessões de apresentação de áreas chave da empresa, treinamentos obrigatórios para desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais, além de encontros especiais com foco na cultura organizacional da Nissan.

O processo seletivo conta com inscrição on-line, prova virtuais e dinâmica de grupo com a Companhia de Estágios, entrevista ou painel de negócios com os gestores, feedback e contratação. O contrato de estágio começa em fevereiro de 2025 e terá duração de dois anos

Podem participar do processo seletivo, estudantes universitários com dois anos até a conclusão da faculdade. É requisito saber falar inglês em nível intermediário. Para se inscrever, é importante estar cursando as áreas de atuação como: administração, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência de dados, ciências contábeis, comércio exterior, comunicação social, economia, enfermagem, engenharias, psicologia, publicidade e propaganda, recursos humanos, relações internacionais e tecnologia da informação.

A Nissan oferece aos novos estagiários bolsa-auxílio compátivel com o mercado, além de benefícios como vale-refeição, vale-transporte ou transporte fretado e auxílio home office (ambos dependendo da localidade); assistência médica e odontológica, Wellhub e desconto em produtos.

Próximo do fim do estágio, a equipe de recrutamento e seleção realizará treinamentos para aperfeiçoamento na elaboração de currículo e participação em entrevistas para prepará-los para os passos seguintes de suas carreiras.

Bolsa-auxílio: Resende (RJ) e Curitiba (PR): R$1.600,00. Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP): R$1.800,00

Prazo de inscrição: 25/10

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/programas/nissan-brasil

Estagiário sob a supervisão de Ana Sá