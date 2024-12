1.339 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

E EuEstudante

As inscrições para o Programa de Estágio 2025 da Vivo foram prorrogadas até amanhã. São 400 vagas, sendo 50% dedicadas exclusivamente para talentos negros. As oportunidades são para 14 cidades: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Belém (PA), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), Barueri (SP), Campinas (SP), Caxias do Sul (RS), São José (SC). O processo seletivo será on-line. Idiomas não serão exigidos e não há limite de idade nem restrição de curso ou universidade. Interessados devem acessar o site www.estagiovivo2025.com.br. Nesta edição, os candidatos terão acesso a conteúdos de desenvolvimento de soft skills (habilidades comportamentais) durante o processo seletivo, que possui etapas, como testes on-line e dinâmicas de grupo. Os interessados devem ser universitários, com formação prevista entre julho de 2026 e julho de 2027. Para tecnólogos, é necessário estar cursando a partir do 2º semestre, desde que tenha, pelo menos, um ano de disponibilidade para estagiar. De acordo com a empresa, a bolsa-auxílio é compatível com o mercado e os selecionados contarão com o Vibe, o programa de benefícios flexíveis da companhia, que inclui vale-refeição e transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício-academia. Além disso, a empresa oferece outros diferenciais, como programa de idiomas; day off de aniversário; smartphone com plano de voz e dados ilimitados; oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos. Todos os estagiários também poderão trabalhar remotamente três vezes por semana.

