1.250 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

Ciee



Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está oferecendo 702 oportunidades de estágio abertas no Distrito Federal. Nesta semana, o número total de oportunidades oferecidas pelo CIEE em todo o País ultrapassa 7,5 mil vagas, com maior concentração nos estados de São Paulo, Distrito Federal, Bahia, Ceará e Goiás. Os estudantes interessados podem se cadastrar no enedereço eletrônico www.ciee.org.br ou comparecer presencialmente à sede do CIEE, em Brasília, no DF. Os setores com mais demandas incluem áreas como administração, tecnologia, comunicação, educação e engenharia, e as vagas são voltadas para estudantes do ensino médio, técnico e superior, com condições que buscam aliar aprendizado prático ao ambiente de trabalho.

ESTÁGIOS