5.139 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

Grupo Salta

Programa de estágio

O Grupo Salta está com inscrições abertas para o Estagiar para transformar, programa de estágio exclusivo para estudantes de pedagogia que desejam dar o primeiro passo na carreira de gestão pedagógica. A duração do programa é de 10 meses, de março até dezembro de 2025; segue o formato de job rotation, disponibilizando a experiência em diferentes áreas da gestão pedagógica a partir da atuação direta na rotina de uma das escolas do grupo. Para o próximo ano, as vagas disponíveis são para trabalhar nas escolas: Anglo Alante, em São Paulo; Pensi e o Colégio pH, no Rio de Janeiro; Elite, no Rio de Janeiro e em São Paulo; Coleguium, em Minas Gerais; Lato Sensu, no Amazonas; CEI, no Rio Grande do Norte; ECSA e Master, no Mato Grosso; Integrado, em Goiás; Sigma e Ideal, no Distrito Federal. As inscrições estão abertas até 10 de janeiro de 2025 e podem ser feitas por meio do site: bit.ly/estagiarparatransformar. Durante o estágio, os participantes contarão com o suporte de gestores experientes, terão acesso a palestras sobre temas atuais da educação e, ao final do programa, poderão ser efetivados como assistentes de coordenação.