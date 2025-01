692 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

E EuEstudante

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) abriu inscrições para um processo seletivo de estágio voltado a estudantes dos níveis médios, técnico e superior, com vagas distribuídas em diversas regiões do Brasil. Os estudantes selecionados para o nível médio ou técnico receberão bolsa-auxílio de R$ 486,05 por mês (para jornada de 20h semanais), enquanto os de nível superior terão direito a R$ 787,98 por mês pela mesma carga horária. Todos os estagiários terão direito a um auxílio-transporte de R$ 10 por dia útil. As vagas disponíveis abrangem cursos técnicos, como agrícola, agropecuária, edificações, informática, meio ambiente e secretariado. Já para o nível superior, as oportunidades incluem diversas áreas, como administração, direito, psicologia, engenharia, pedagogia e ciências sociais. O processo seletivo ocorrerá por meio de uma prova objetiva on-line, prevista para 19 de janeiro de 2025, com questões de língua portuguesa, informática, atualidades e conhecimentos específicos sobre a questão indígena no Brasil. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 15 de janeiro no site (www.maisestagios.com.br).

