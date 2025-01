1.361 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

E EuEstudante

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) abriram processo seletivo para estágio com oportunidades em mais de 35 municípios de todo o Brasil. Estudantes podem se inscrever até 5 de fevereiro pelos sites: https://bit.ly/4hocBZ6 (ensino médio e superior) e https://bit.ly/42lkpGw (pós-graduação). A bolsa-auxílio é definida de acordo com o nível de escolaridade: R$ 486,05 mensais para estudantes do ensino médio, com carga de 4 horas diárias; R$ 1.125,69 para o ensino superior, com carga de 6 horas diárias; e R$ 1.665,22 para pós-graduação, com jornada de 30 horas semanais. Todos os estagiários têm direito a auxílio-transporte de R$ 10 por dia trabalhado. O processo seletivo consiste em três etapas: inscrição, análise curricular e entrevista na Anvisa. As vagas de ensino superior são destinadas a estudantes de diversos cursos, como ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, direito, gestão da informação, publicidade, arquitetura, comunicação social e outros. Já as vagas para pós-graduação incluem especializações, como engenharia elétrica, gestão de serviços de saúde, entre outras 22 áreas. Os requisitos incluem matrícula regular em instituição de ensino conveniada ao Ciee, idade mínima de 16 anos para o estágio e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando aplicável. Além disso, o candidato não pode ter feito estágio por mais de 18 meses na Anvisa, exceto em casos de pessoas com deficiência.

