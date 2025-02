1.636 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

Espro Estágios

O Ensino Social Profissionalizante (Espro), entidade sem fins lucrativos que há 45 anos capacita e insere jovens no mercado de trabalho, oferece 80 vagas para estágio remunerado em nível técnico nas áreas de elétrica, eletrônica, mecânica, automação, recursos humanos e administração, em 28 cidades de todo o Brasil. Na região Norte, há oportunidades em Belém, Manaus e Porto Velho. No Nordeste, as vagas contemplam as cidades de Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, Salvador e São Luís. Já no Centro-Oeste, as ofertas estão em Brasília, Campo Grande e Goiânia. No Sul, estudantes de Curitiba, Florianópolis, Itajaí (SC), Londrina e Porto Alegre podem se candidatar. No Sudeste, as oportunidades incluem as capitais Belo Horizonte e Vitória, e cidades do interior paulista, como Campinas, Ribeirão Preto, Santos e São José dos Campos, além das zonas Norte, Sul e Oeste da capital de São Paulo. No Rio de Janeiro, as vagas estão em Niterói e nas zonas Norte, Sul e Central da capital. A remuneração varia entre R$ 1.300 e R$ 1.700 por mês, com benefícios, para uma carga horária de 30 horas semanais. Os estudantes interessados podem se inscrever diretamente na página do Espro. A plataforma digital do programa conecta automaticamente o perfil dos candidatos cadastrados às vagas disponíveis, além de oferecer acesso a oportunidades futuras. Essa funcionalidade garante uma vantagem competitiva, permitindo que os inscritos sejam considerados prioritariamente para novas vagas.