1.631 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

Programa de estágio 1

O Bradesco abriu inscrições para o Programa de Estágio 2025 destinado a estudantes de nível superior. São mais de 500 vagas disponíveis nas áreas de tecnologia, dados, atacado, wealth management (consultoria financeira) e outras áreas corporativas, para trabalhar em diferentes regiões do país. As inscrições estão abertas até 12 de março no site do programa: shre.ink/bf8E. O processo seletivo é realizado de forma 100% digital. Para realizar a inscrição, basta acessar o site, selecionar a opção "ver oportunidade" e fazer o cadastro em páginas das consultorias parceiras do banco (99 Jobs e Eureca). As vagas são direcionadas aos estudantes matriculados em cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. Podem participar aqueles que estejam cursando a partir do 2º semestre da graduação ou 1º semestre de tecnólogo. As vagas oferecem possibilidade de atuação presencial ou híbrida no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Ceará e outros. Além de bolsa-auxílio compatível com o mercado, os selecionados contam com auxílio-transporte, seguro de vida, TotalPass (parceria com academias), curso de idiomas e acesso aos cursos da UniBrad (Universidade Corporativa do Bradesco).

Programa de estágio 2

O Governo do Distrito Federal (GDF) abriu inscrições para o programa de estágio remunerado Transforma DF, voltado para estudantes dos ensinos médio regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA), técnico e superior, com objetivo de formação de cadastro reserva. São 4.132 vagas ao todo, 1.335 destinadas para o nível médio e 2.797 para nível superior, com 20% das vagas reservadas para candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência. As inscrições e provas on-line ocorrerão até 27 de fevereiro de 2025, até as 12h, exclusivamente por meio do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A seleção inclui uma prova on-line, que deve ser concluída até o prazo final das inscrições. Os estagiários selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 715 para nível superior e R$ 548 para níveis médio e técnico, com carga horária de 20 horas semanais. Além disso, há o pagamento de R$ 11 de auxílio-transporte por dia estagiado. O programa será desenvolvido presencialmente, com expediente de 20 horas semanais com quatro horas diárias. Além disso, os dados devem estar atualizados no portal do Ciee. Esclarecimento de dúvidas pelo telefone 3003-2433.

