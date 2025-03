1.521 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

GDF

Inscrição até amanhã

O Governo do Distrito Federal (GDF) estendeu até amanhã (10/3) o prazo de inscrições para o programa de estágio remunerado Transforma DF, voltado para estudantes do ensino médio regular, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de cursos técnicos e do ensino superior. O processo seletivo visa formar cadastro reserva para futuras oportunidades no setor público. A Secretaria de Economia do DF (Seec-DF) organiza a seleção, que contempla alunos matriculados em instituições de ensino públicas e privadas do DF. No momento, há 3.054 vagas abertas, distribuídas entre 963 para nível médio e 2.091 para nível superior. Para concorrer a uma vaga, os candidatos devem atender a critérios, como estar regularmente matriculado em uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ter, no mínimo, 16 anos completos; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para homens maiores de 18 anos); e não ter atuado como estagiário no GDF por período igual ou superior a dois anos. Os estagiários aprovados terão direito a uma bolsa-auxílio de R$ 715 para nível superior e R$ 548 para níveis médio e técnico, além de um auxílio-transporte de R$ 11 por dia. O trabalho será presencial e a jornada de estágio, de 20 horas semanais, com carga diária de até quatro horas. Com a prorrogação, os interessados podem se inscrever e realizar as provas on-line, exclusivamente pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee): https://pp.ciee.org.br/vitrine/13007/detalhe. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Ciee pelo número 3003-2433.

Caesb

Não perca o prazo

Amanhã (10/3) é o último dia para se inscrever no processo seletivo de estágio da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). As oportunidades são para estudantes de níveis médio/EJA (Educação de Jovens e Adultos), técnico e superior, com carga horária de quatro ou seis horas diárias, a depender do curso. As bolsas-auxílio variam de R$ 480 (nível médio/EJA) a R$ 1.125 (nível superior), além de benefícios, como auxílio-transporte de R$ 242 e auxílio-alimentação de R$ 220. As vagas de nível médio/EJA são exclusivas para estudantes da rede pública, enquanto as oportunidades para nível técnico e superior podem ser preenchidas por alunos de instituições públicas ou privadas. O processo seletivo terá validade até 31 de dezembro deste ano, podendo ser prorrogado por igual período. A lista provisória dos candidatos habilitados será divulgada em 20 de março, com possibilidade de interposição de recursos no dia seguinte. O resultado final será publicado em 28 de março. As vagas contemplam diversos cursos. Para nível médio e técnico, há oportunidades para áreas como administração, enfermagem, informática, meio ambiente, segurança do trabalho, eletrônica e mecânica. Já para nível superior, são oferecidas vagas para estudantes de administração, arquitetura, biologia, direito, engenharia (ambiental, civil, da computação, elétrica, mecânica, química, entre outras), comunicação social, economia, pedagogia e química. A seleção inclui provas on-line e entrevistas. Os candidatos podem se inscrever no site: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13018/detalhe.

TJDFT

Vagas de estágio

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), em parceria com o Ciee, está com inscrições abertas, até 14 de março, para o processo seletivo de estágio 2025. As vagas são destinadas a estudantes de ensino médio, técnico e superior, exclusivamente no site www.ciee.org.br. Podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas nos cursos de ensino médio, técnico e superior. A seleção inclui prova on-line e reserva de vagas: 10% para estudantes com deficiência, 30% para negros (pretos e pardos) e 3% para indígenas. Historicamente, o TJDFT prioriza estudantes de direito, principalmente na circunscrição de Brasília, podendo convocar candidatos de outras regiões para atuar na capital. Os selecionados cumprirão uma jornada de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias, com horário e turno definidos pelo setor onde atuarão. O regime será presencial, mas poderá haver concessão de atividades remotas, a critério do supervisor do estágio. A bolsa-auxílio será de R$ 570 para estagiários de nível médio e técnico e de R$ 900,00 para os de nível superior. Além disso, será concedido um auxílio-transporte no valor de R$ 286,00 por mês para aqueles que realizarem o estágio de forma presencial. Os interessados podem conferir o edital completo, incluindo critérios de participação e conteúdo das provas, no site: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13033/detalhe.

ESTÁGIOS