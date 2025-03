1.512 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

E EuEstudante

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

Ambev

Programa de estágio

A Ambev abriu inscrições para o Programa de Estágio 2025, com mais de 140 vagas. A companhia busca estudantes com sede de crescer por meio de projetos que geram valor e impactam diretamente o negócio. Para isso, os candidatos devem se identificar com a cultura da empresa e ter interesse em aprender por meio do desenvolvimento de projetos e do contato direto com as lideranças. O prazo para inscrição será até 9 de abril. O estudante poderá escolher a unidade de sua preferência e o mundo Ambev com que mais se identifica: business ou supply. O processo seletivo será híbrido e o programa de estágio, presencial. O processo estará aberto para candidatos de todos os cursos de graduação (ensino superior), e o pré-requisito é ter previsão de formatura entre agosto/2026 e agosto/2027. Os benefícios do programa são: bolsa estágio; vale-refeição ou refeitório no local; vale-transporte ou fretado; desconto em farmácia; seguro de vida; wellhub (Gympass) e plano médico. Para fazer a inscrição, os interessados devem acessar o site ambev.vagas.kolab.ee/portal, conferir os detalhes do processo seletivo e os benefícios oferecidos no programa.

