Itaú abre vagas para programa de estágio em São Paulo; inscrições até 30/9

JC Júlia Christine

Itaú Unibanco - (crédito: Divulgação)

O Programa de Estágio do Itaú Unibanco está com inscrições abertas para estudantes que buscam oportunidades em diversas áreas. As vagas estão disponíveis para os cursos de tecnologia, finanças, marketing, recursos humanos, comercial e muito mais. A bolsa-auxílio é de R$ 2.440,00 para seis horas trabalhadas e R$1.626,67 para quatro horas, além de benefícios exclusivos. As inscrições podem ser feitas por meio do site: https://encr.pw/DilHE.

Para participar do programa de estágio, é necessário atender aos seguintes critérios: ter disponibilidade para estagiar quatro horas, cinco horas ou seis horas por dia; cursar áreas de exatas ou humanas, com, pelo menos, um ano e meio de formação restante e ser uma pessoa proativa e disposta a crescer profissionalmente.

Para os seus estagiários, o Itaú garante bem-estar e oportunidade de desenvolvimento profissional, oferecendo um pacote de benefícios completos, como plano de saúde e odontológico, assistência médica, psicológica, nutricional e jurídica, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte, gympass, descontos em farmácias e descontos em lojas de parceiros no Brasil e na América Latina.

Mais informações no site do Itaú Carreiras.