1.559 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

A Otis Brasil abriu o programa de estágio técnico Rota Escola, cujo foco é treinar interessados na área de manutenção. O objetivo é formar profissionais com habilidades essenciais para trabalhar como técnicos de manutenção na indústria de elevadores e escadas rolantes. São 65 vagas disponíveis nas cidades de Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Itajaí (SC), João Pessoa (PB), Londrina (PR), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI), Vitória (ES). Os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos e estar matriculados em cursos técnicos e tecnológos de eletrônica, eletricidade, mecatrônica, automação e mecânica. As inscrições podem ser feitas on-line até 16 de maio no site da Espro ( shre.ink/MuJ2 ).