1.506 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

Programa Aprendiz

Ambev

140 vagas de estágio

As inscrições para o Programa de Estágio da Ambev terminam em 9 de abril, com mais de 140 vagas disponíveis para várias regiões do país, inclusive, para o Distrito Federal. A companhia busca talentos com sede de crescer por meio de projetos relevantes, que geram valor e impactam diretamente o negócio. Para isso, os candidatos devem se identificar com a cultura da companhia e ter interesse em aprender por meio do desenvolvimento de projeto e do contato direto com as lideranças. Na inscrição, o estudante poderá escolher a unidade de sua preferência e o mundo Ambev com que mais se identifica: Business ou Supply. O processo seletivo será híbrido e o programa de estágio, presencial. O processo estará aberto para candidatos de todos os cursos de graduação (ensino superior), e o pré-requisito é ter previsão de formatura entre agosto de 2026 e agosto de 2027. Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site shre.ink/M5Sh, conferir os detalhes do processo seletivo e os benefícios oferecidos no programa.

Ibama

Níveis superior e médio

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abriu inscrições, até 9 de abril, para o 1º processo seletivo de estágio supervisionado de 2025. O objetivo é selecionar estudantes dos ensinos superior e médio para atuarem em diversas unidades do Instituto em diversas regiões do país, como Brasília (DF), Goiânia (GO), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Natal (RN). Para o ensino superior, há cursos disponíveis em diversas áreas, como administração, direito, jornalismo, pedagogia e relações internacionais. Para se inscrever, o candidato deve estar matriculado em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com estágio previsto no projeto pedagógico, ter, no mínimo, 16 anos na data de início do estágio e não ter estagiado no Ibama nos últimos dois anos, exceto para pessoas com deficiência. A bolsa-auxílio mensal será de R$ 486,05, com auxílio-transporte de R$ 10 por dia e carga horária de 20 horas semanais. Confira o edital e se inscreva pelo site (shre.ink/M5ih).

