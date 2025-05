VLI oferece mais de 100 vagas para o programa de estágio 2025

CB Correio Braziliense

A sigla VLI significa Valor da Logística Integrada, indiciando o objetivo de integrar modos de transporte - (crédito: VLI / Divulgação)

A empresa de logísticas ferroviárias, portuárias e rodoviárias VLI abriu as inscrições para o Programa de estágio 2025, que busca ofertar oportunidades para estudantes de nível técnico e superior. Os selecionados irão atuar nos pontos estratégicos da VLI, como o trajeto da Ferrovia Centro-Atlântica e da Ferrovia Norte Sul (FNS), e atuarão a partir de agosto deste ano. Os interessados podem se inscrever pelo site: www.vli-logistica.com.br/estagio-2025/ até 15 de maio.

As vagas de ensino superior podem ser aproveitadas por estudantes de qualquer curso, com a condição que estejam nos últimos dois anos da formação. As vagas são para os estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Sergipe e Tocantins. O aplicante deve ter disponibilidade para estagiar no mínimo um ano, e no máximo dois. A jornada será de seis horas diárias.

Enquanto isso, os alunos de ensino técnico devem ter mais de 18 anos para participarem do processo e também devem estar no último ano de sua formação. As cargas horárias variam de quatro horas ou seis horas diárias.

Os benefícios para os estagiários englobam vale-refeição (oferecido nas unidades onde não há refeitório); vale-transporte e/ou ônibus fretado (dependendo da localização em que irá trabalhar); assistência médica e odontológica; Wellhub (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar); cesta de Natal; seguro de vida; Bem Cuidar Saúde Mental; kit maternidade; além de uma rede de descontos em várias lojas, restaurantes, salões e outros estabelecimentos.