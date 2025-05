1.436 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

PROGRAMA DE ESTÁGIO

Os Bancos Carrefour, ABC Brasil, Argo, e Pirelli estão com inscrições abertas para estudantes de diversas áreas, com oportunidades em municípios como São Paulo, Nova Odessa e Campinas, em São Paulo, Curitiba, no Paraná, Feira de Santana, na Bahia, e Parnaíba, no Piauí. O Banco ABC Brasil oferece cerca de 40 vagas com bolsa de R$ 2.913 e benefícios robustos, inscrições vão até 30 de maio e podem ser feitas por meio do endereço eletrônico: https://shre.ink/ey7L. O Banco Carrefour oferece bolsa-auxílio elevada, que parte de R$ 2.500 e chega a R$ 3.000 no último ano do estágio com inscrições a serem feitas até 30 de maio no enderço eletrônico: https://shre.ink/ey7B. A Pirelli tem oportunidades presenciais e híbridas em seis cidades, contemplando também estudantes do ensino técnico, as inscrições vão até 25 de maio e podem ser feitas pelo endereço eletrônico: https://shre.ink/ey7T. A Argo disponibiliza os seguintes benefícios: estacionamento no local ou auxílio combustível, Vale-refeição ou Alimentação: R$1.386, assistência médica e odontológica, seguro de vda, recesso remunerado e TotalPass, dependendo da localidade, com inscrições até 23 de maio que podem ser feitas até https://shre.ink/ey3F. Os processos seletivos são conduzidos pela Companhia de Estágios.

CGM Advogados

Programa de Estágio 2025

O CGM Advogados abriu inscrições para o Programa de Estágio 2025, com início em agosto, oferecendo cinco vagas para estudantes de direito, no escritório localizado na Avenida Faria Lima, em São Paulo. O modelo de trabalho será híbrido, com um dia de home office na semana. Podem participar alunos do 2º ao 8º semestre da graduação. Os estagiários poderão atuar em mais de uma área jurídica, como trabalhista, tributária, ambiental, societária, soncorrencial ou M&A, e em alguns casos, porém, o estagiário poderá ficar fixo em um setor. Alguns benefícios para os selecionados são: bolsa-auxílio entre R$ 2.000 e R$ 2.500, plano de saúde, seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, subsídio para curso de inglês e licença remunerada de sete dias para estudo antes da prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). As inscrições vão até 29 de maio e devem ser feitas pela plataforma Gupy no seguinte endereço eletrônico: https://shre.ink/eyGc.

Ciee

Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), ONG de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina, abriu 598 vagas de estágio no Distrito Federal. As áreas com maior número de oportunidades são: administrativa (170 vagas), ensino médio (84 vagas), educação (39 vagas) e jurídica (32 vagas). Ao todo, nesta semana, são mais de 6,5 mil vagas abertas em todo o país, com destaque para os estados de São Paulo, Distrito Federal, Bahia e Ceará, que lideram a demanda por estagiários. Estudantes interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo portal (www.ciee.org.br), ou comparecer pessoalmente à sede do Ciee no DF, localizada na EQSW 304/504, no Sudoeste, em Brasília.