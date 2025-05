1.504 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

230 vagas

A Gerdau, empresa brasileira produtora de aço, abre mais de 230 vagas para programa de estágio, sendo que 115 vagas são voltadas para estudantes de engenharia. Os interessados devem ter a conclusão do curso prevista entre junho de 2026 e junho de 2029, disponibilidade para uma carga horária de seis horas diárias e residir nas proximidades da unidade escolhida. O programa de estágio está programado para começar em agosto de 2026 e pode ter duração de um a dois anos. O programa G.Start proporciona não apenas suporte e desenvolvimento profissional, mas também um pacote de benefícios completo, que abrange uma bolsa-auxílio, transporte fretado ou auxílio transporte (dependendo da região), vale-refeição nas unidades sem refeitório, além de plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida, Einstein Conecta, auxílio-farmácia e o Programa Cuidado, que disponibiliza profissionais especializados para apoiar colaboradores da companhia e seus dependentes em questões psicológicas e financeiras. Ao todo, a companhia dispõe de vagas de estágio para Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal. . Inscrições até 22 de junho. Informações:estagiogerdau.com.br.

Machado Meyer

Estágio de férias

O escritório jurídico Machado Meyer Advogados abriu inscrições para seu estágio de férias. A iniciativa faz parte do A Próxima Geração, programa com iniciativas de relacionamento e contratação de estudantes de direito. A edição deste ano será realizada exclusivamente na unidade de São Paulo para alunos a partir do 1º ano da graduação e terá início em 7 de julho, com duração de quatro semanas — uma a mais que nas edições anteriores. Esta será uma experiência imersiva no dia a dia de um grande escritório, com participação ativa em casos reais, orientação de profissionais experientes e vivência da cultura colaborativa que marca o Machado Meyer. Os estudantes atuarão em regime híbrido, com carga horária de seis horas diárias. O processo seletivo inclui testes on-line, dinâmicas (presenciais ou virtuais) e entrevistas finais, com feedbacks para todos os participantes. A bolsa-auxílio compatível com o mercado, além de benefícios como vale-refeição, auxílio-transporte e 13º salário proporcional ao período de estágio. Após a aprovação, o candidato estará apto para iniciar sua jornada como parte da equipe #1MachadoMeyer. As inscrições podem ser feitas até 28 de maio por meio do site https://x.gd/orn2q.

Instituto GPA

Capacitação

Estão abertas 100 vagas para o curso gratuito com certificado de conclusão, do programa "Mãos na Massa". Na primeira edição de 2025, estão sendo ofertados os cursos de capacitação de panificação/confeitaria, rotisserie, peixaria/sushi e açougue. O organizador instituto GPA, que representa o grupo Pão de Açúcar, disponibiliza o projeto para moradores de São Paulo (SP), São Vicente (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), de forma híbrida, com aulas on-line e práticas presenciais em mercados da rede, e curso presencial de padaria, somente disponível para a região de São Paulo capital. As inscrições podem ser feitas por meio do formulário que se encontra no site da instituição: www.gpabr.com.