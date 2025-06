1.200 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

E EuEstudante

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

Raízen

Estágio e aprendiz

A empresa Raízen abriu inscrições para 160 vagas de estágio e 440 para aprendizes nos escritórios, bases e usinas da companhia, totalizando 600 oportunidades. As inscrições para o Programa regular de Talentos Raízen 2025 Conexões que geram valor iniciaram em 8 de maio e foram prorrogadas até 15 de junho, e podem ser feitas pelo site de Carreiras da companhia (carreiras.raizen.com.br). Para se candidatar às vagas de estágio do Programa Talentos Raízen, é necessário ser estudante do ensino superior (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura), ter previsão de conclusão da graduação entre julho de 2026 e julho de 2027 e ter disponibilidade para estagiar 6h por dia, dentro do horário comercial. Entre os benefícios oferecidos aos estagiários estão bolsa-auxílio mensal de R$ 2 mil; recesso remunerado; auxílio-transporte ou fretado; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; Wellhub (antigo Gympass); vale-refeição ou refeitório no local; e trilha de desenvolvimento. Os estados que oferecem vagas para estágio na empresa são: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Tocantins, Pará, Amazonas e Rondônia, além do Distrito Federal. As cidades onde estão localizadas as vagas podem ser encontradas no site oficial das inscrições. Para se candidatar às vagas de aprendiz, o candidato precisa ter de 16 a 21 anos e 11 meses; estar cursando ou ter concluído o ensino médio ou ensino técnico. Não é necessário ter experiência profissional. As inscrições para o programa de aprendiz podem ser feitas pelo site carreiras.raizen.com.br.

Ciee

Estágios

O Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola) está com 677 vagas de estágio abertas no Distrito Federal nesta semana. As áreas com maior número de oportunidades são administrativa, que conta com 201 vagas, ensino médio (92), educação (51), jurídica (37) e contabilidade (48). Também há vagas em áreas como comunicação (44), marketing (8), saúde (22) e técnico em administração (42). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do endereço eletrônico a seguir: www.ciee.org.br, ou presencialmente na sede do Ciee, localizada na EQSW 304/504, Sudoeste.

